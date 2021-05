Messner: Gratulation zum Erfolg bei den ÖH-Wahlen an KSV-LiLi

Von: Rainer Hackauf (22.5.2021)

Liebe GenossInnen des KSV-LiLi,

im Namen des Bundesausschusses der KPÖ gratuliere ich euch herzlich zu eurem hervorragenden Ergebnis der ÖH-Wahl. 11,76 Prozent und damit 3 (2) Mandate an der Universität Wien – womit KSV-LiLi zur drittstärksten Fraktion wird. Bundesweit gab es ebenso satte Zugewinne auf 4,5 Prozent und damit 2 (1) Mandate.

Trotz der covid-bedingten geringeren Wahlbeteiligung habt ihr die Positionen insbesondere an der größten österreichischen Uni in Wien und in der Bundesvertretung jeweils mit Stimmenzuwächsen ausgebaut. Auch in anderen Uni-Städten und Hochschulen gibt es erfreuliche Resultate für die Linke. Ihr habt mit dem Kampf für eine fortschrittliche ÖH geworben, an der auch die österreichische Linke interessiert ist und sein muss.

Von rechts wird versucht, die außerordentlichen Umstände dieser Wahl zur Delegitimierung der gesetzlichen Interessenver­tretung der Studierenden zu missbrauchen. Gestärkt durch das Wahlresultat werdet ihr das politische Mandat der ÖH besser verteidigen können, und das ist gerade jetzt dringend erforderlich, stehen doch große soziale Auseinanderset­zungen nach der Pandemie in Österreich bevor, die auch auf Hochschulboden ausgetragen werden.

Mit solidarischen Grüßen

Dr. Mirko Messner, KPÖ-Bundessprecher