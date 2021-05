Das Recht auf Gutes und Bezahlbares Wohnen für Alle…

(20.5.2021)

…in Paris, Brüssel, Berlin, Madrid & ganz Europa

Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch &Französisch

Vier linke Politiker*innen aus Berlin, Brüssel, Paris & Madrid:

Katina Schubert (DIe Linke, Berlin)

Françoise De Smedt (PTB, Brüssel)

Ian Brossat (PCF, Paris)

Mauricio Valiente (IU,PCE, Madrid)

Die Corona-Krise hat und uns allen klar gemacht, wie wichtig es ist, guten und bezahlbaren Wohnraum zu haben.

Das Recht auf bezahlbaren Wohnraum war noch nie so klar wie heute, gerade jetzt, wo so viele von uns durch Arbeitslosigkeit und sinkende Löhne aufgrund der COVID-Krise bedroht sind.

Gerade jetzt hat das Bundesverfassun­gsgericht am 14. April 2021 entschieden, dass die in Berlin geltende Mietpreisbremse leider verfassungswidrig ist. Mehr als eine Million Mieter in Berlin werden dann nicht nur Mieten nachzahlen müssen, sondern auch wieder dauerhaft überhöhte Mieten zahlen müssen. Paris verliert seit 2011 jährlich 10.000 Einwohner, vor allem wegen der horrenden Mieten.

Die Mehrheit der Mieter in Brüssel gibt mehr als die Hälfte ihres Einkommens für das Wohnen aus. Seit der Politik der Troika leiden die spanischen Bürger unter steigender Arbeitslosigkeit, sinkenden Löhnen, steigenden Mieten und drückenden Hypothekenzah­lungen. Die gute Nachricht ist, dass Unidos Podemos in der spanischen Nationalregierung Zwangsräumungen ausgesetzt hat und nun ein Gesetz zur Senkung der Mieten vorantreibt.

21.05.2021 19:00 h bis 21:00 honline