Gemeinsam stoppen wir Ceta und TTIP - www.ttip-stoppen.at

17.9.2016: Aktionstag gegen TTIP und CETA

(12.9.2016)

Kundgebungen in Wien, Linz, Graz und Salzburg

Am 17. September tragen wir den Protest gegen CETA und TTIP auf die Straße! Mit einer Großdemo in Wien werden wir in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis ein klares Zeichen an die Bundesregierung senden: Stoppen Sie die Handelsabkommen CETA und TTIP!

CETA steht unmittelbar vor der Abstimmung: Am 22. und 23. September treffen sich in Bratislava die EU-Handelsministe­rInnen und wollen dort den Beschluss zur Unterzeichnung von CETA-Vertrag unterzeichnen. Die österreichische Regierung hat es in der Hand dort mit einem Nein das Handelsabkommen zu Fall zu bringen.

Treffpunkte und Uhrzeiten der Demos:

Linz um 10 Uhr beim Landhaus

Graz ab 10 Uhr gibt es drei Standkundgebungen am Europaplatz, am Jakominiplatz und am Südtirolerplatz oder Mariahilferplatz

Salzburg um 14 Uhr am Hauptbahnhof

Wien um 14 Uhr am Karlsplatz

Klagenfurt/Celovec um 10 Uhr am Alten Platz bei der Pestsäule

Die Kampagne TTIP STOPPEN! wird getragen von einem breiten Bündnis aus NGOs, kirchlichen- und anderen zivilgesellschaf­tlichen Organisationen.

Mehr Infos und den gesamten Aufruf unter ttip-stoppen.at

17.09.2016 10:00 h Graz, Linz, Wien, Salzburg