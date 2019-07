Eine linke, soziale Alternative am Stimmzettel möglich machen

(7.7.2019)

Die KPÖ braucht Hilfe – wir benötigen eure Unterstützungser­klärungen für den Antritt bei der Nationalratswah­l 2019

Die KPÖ will mit einer gemeinsamen Liste bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 als linke und soziale Alternative zu den etablierten Parlamentsparteien kandidieren. Damit wir aber überhaupt am Stimmzettel zu finden sind, müssen wir bundesweit rund 3.000 amtlich beglaubigte Unterstützungser­klärungen vorweisen. Die im Parlament bereits vertretenen Parteien haben es da einfacher – sie benötigen lediglich die Unterschriften von drei Abgeordneten.

Die vorzeitige Neuwahl und die Sammlung mitten in der Ferienzeit machen das bei dieser Wahl für uns nicht leichter. Bitte unterstützt uns daher erneut oder erstmals bei der Aufbringung der Unterschriften.

Infos zur Abgabe einer Unterstützungser­klärung:

Ab 9. Juli kann unterschrieben werden: Mit dem ausgedruckten Formular (Hier downloaden, pdf (46kb)) und einem amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Führerschein, Personalausweis) auf das Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes (in Wien: auf jedem Bezirksamt) gehen. Es gelten die Amtszeiten (nicht nur die Zeiten des Parteienverkehrs!).

Die Unterstützungserklärung muss persönlich auf dem Gemeindeamt/Magistrat (vor dem Beamten/der Beamtin) unterschrieben werden.

Die Gemeinde ist verpflichtet, ohne Verzug und kostenlos am Formular zu bestätigen, dass die Unterschrift persönlich geleistet wurde.

Das so bestätigte Formular wieder mitnehmen und an die: KPÖ, Drechslergasse 42, 1140 Wien schicken.

und an die: schicken. Bereits am 2. August muss die Kandidatur mit Euren Unterstützungser­klärungen eingereicht werden. Bitte also nicht zuwarten!

Wofür wir eintreten wollen

Im Wahlkampf wollen wir deutlich machen, dass gegenüber der als unglaubwürdig und korrupt wahrgenommenen herrschenden auch eine andere Politik möglich und notwendig ist, wenn unser aller Leben nicht von den Interessen der Konzerne, der Finanzmärkte und den Reichen geformt werden soll.

Dass eine andere Politik möglich ist, haben wir dort bewiesen, wo wir schon vertreten sind. Und wir denken über den heutigen Tag hinaus: Wenn Politik und Wirtschaft weitermachen wie bisher, zerstören sie unsere Umwelt, gefährden den Frieden und stürzen immer mehr Menschen in Unsicherheit und Armut. So kann es nicht weitergehen.

Wir wollen eine neue Gesellschaft, in der Geld und Macht nicht alles bestimmen und in der Menschenrechte für alle ohne wenn und aber gelten und in der Rechtsextremismus und Deutschnationa­lismus nicht regierungsfähig sein dürfen.

Gemeinsam wollen wir dafür als Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige (KPÖ) eintreten.

Eine Unterstützungser­klärung für die KPÖ ermöglicht also, dass neben den etablierten Parteien eine linke und soziale Alternative am Stimmzettel steht. Dafür bitten wir auch um Deine/Ihre Hilfe!

In den kommenden Tagen werden wir über Kandidatinnen und Kandidaten und die Schwerpunkte der gemeinsamen Kandidatur informieren.

Danke im Voraus für die Unterstützung!