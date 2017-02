Didi Zach, Landessprecher der KPÖ-Wien im Interview mit W24 Didi Zach, Landessprecher der KPÖ-Wien im Interview mit W24

Marxistisch-Kommunistische Ideen sind auch heute noch relevant

(9.2.2017)

Nach der Grazer Wahl fragt W24 – Das Stadtfernsehen nach, was die KPÖ in Wien für Themenschwerpunkte hat und ob die Ideen der KPÖ Zukunft haben. Zum Nachhören das ausführliche Interview mit Didi Zach, Landessprecher der KPÖ-Wien in W24: „Vorbild Graz, Was tut die KPÖ in Wien?“

W24: „Wie geht es mit der KPÖ weiter – Themen gibt's genug …“

Didi Zach: „Wer dafür ist, dass in Wien und in Österreich Armut bekämpft wird, der findet in der KPÖ eine Bündnispartnerin und der sollte KPÖ wählen – wer für leistbares Wohnen ist, der kann und müsste eigentlich KPÖ wählen – wer dafür ist, dass die Superreichen und Großkonzerne höhere Steuern zahlen, der sollte KPÖ wählen und dieses Argument mit der verlorenen Stimme außen vor lassen.“