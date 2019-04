Mit vielen Unterstützungserklärungen beim BMI. Foto-Credit: Ben-Owen-Browne. Mit vielen Unterstützungserklärungen beim BMI. Foto-Credit: Ben-Owen-Browne.

Anastasiou: „Danke allen, die unterschrieben haben“

(10.4.2019)

»KPÖ PLUS – European Left« wird heute Mittwoch bei der Bundeswahlbehörde im Innenministerium den Wahlvorschlag samt der notwendigen 2.600 Unterstützun­gserklärungen einreichen. Damit ist der Antritt der Wahlplattform KPÖ PLUS fix. „Ich danke allen Mitgliedern und Freund*innen der KPÖ, die unterschrieben haben“, so Spitzenkandidatin Katerina Anastasiou.

„Wir haben viele Menschen von der Notwendigkeit einer linken Alternative zur rechten Zeit überzeugt“, freut sich Anastasiou. „Viele, mit denen wir gesprochen haben, haben die derzeitige Politik und das Agieren der Opposition satt. Ob ÖVP und FPÖ, SPÖ oder Grüne – den etablierten Parteien wird nicht zugetraut, ganz grundsätzlich etwas verändern zu wollen – und das zu recht. Zu eng ist deren Spitzenpersonal doch mit dem bestehenden System – von Magna über Novomatic bis Gazprom – verbunden.“

Im Wahlkampf wird bei KPÖ PLUS die Systemfrage im Zentrum stehen. Den zwei drängendsten Problemen unserer Zeit – Klimakrise und dem Aufstieg neofaschistischer Kräfte in ganz Europa – wird KPÖ PLUS einen grundsätzlichen Politikwechsel hin zu einem solidarischen Europa für alle entgegen stellen. „Wir stehen gemeinsam mit all jenen Menschen, die ein anderes Europa wollen und die jeden Tag daran arbeiten, dies zu verwirklichen“, so Anastasiou.

„Es ist ganz einfach und immer mehr Leute wissen das auch: Entweder wir zerstören den Kapitalismus, oder der Kapitalismus zerstört uns, wie es Jean Ziegler kürzlich in Wien auf den Punkt gebracht hat“, so die KPÖ PLUS Spitzenkandidatin.

KPÖ PLUS hat übrigens als erste sammelnde Liste die nötigen 2.600 Unterstützun­gserklärungen erreicht. Bis Freitag, den 12. April, um 17 Uhr müssen alle Parteien, die bei der EU-Wahl antreten wollen, ihren Wahlvorschlag eingereicht haben. So wie es jetzt aussieht wird KPÖ PLUS die einzige Liste sein, die diese Hürde nehmen wird.

Am 29. April wird der Intensivwahlkampf von KPÖ PLUS starten. Ein erster Fixpunkt sind die Feierlichkeiten zum 1. Mai, bei der Spitzenkandidatin Anastasiou vor dem Parlament am Ring auftreten wird.

Homepage von KPÖ PLUS: www.kpoeplus.at