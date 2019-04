7 Listen stehen am 26. Mai am Stimmzettel

Von: - (13.4.2019)

Nun ist es fix, bei der EU-Wahl am 26. Mai werden 7️⃣ Listen zur Wahl stehen. KPÖ PLUS – European Left ist somit die einzige linke Alternative am ❌Stimmzettel. Mit Katerina Anastasiou stellen wir zudem eine der beiden Spitzenkandia­tinnen.👌

Außer uns hat überdies keine andere sammelnde Liste die Hürde von 2.600 Unterstützun­gserklärungen genommen. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank⚡ an unsere AktivistInnen und UnterstützerInnen!

https://orf.at/…ies/3118550/