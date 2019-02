2600 Unterschriften Unterschriften erfordern eine beachtliche Kraftanstrengung

(10.2.2019)

Bevor eine linke Alternative bei der EU- Wahl am Stimmzettel aufscheint ist es jedoch ein erster Kraftakt notwendig. Bundesweit müssen innerhalb kurzer Zeit 2.600 amtliche beglaubigte Unterstützungser­klärungen organisiert werden. Beginnen wird die Unterschriften­sammlung am 12. März. Spätestens am 12. April sind die Unterstützungser­klärungen einzureichen.

Jede Unterschrift hilft dabei!

EU-BürgerInnen wahlberechtigt

EU-BürgerInnen, die an den Wahlen teilnehmen wollen, müssen sich bias 12. März im WählerInnenver­zeichnis eintragen lassen.

Wenn Sie sich in die Europa-Wählerevidenz eintragen lassen möchten, können Sie dies schriftlich (auch per E-Mail) oder persönlich erledigen. Eine telefonische Beantragung ist jedoch nicht möglich.

Folgende Unterlagen sind für die Beantragung notwendig:

Ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular „Antrag auf Eintragung in die Europa-Wählerevidenz für Unionsbürger(innen) die innerhalb des Bundesgebietes ihren Hauptwohnsitz ha­ben“

Ausgefülltes und unterschriebenes „Europa-Wähleranlageblatt“

Nachweis der Identität: Bei einem schriftlichem Antrag (E-Mail, Fax): Kopie des Identitätsnachwe­ises (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, …); bei einem persönlichem Antrag: Vorlage eines Identitätsnachwe­ises (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, …)

Die beiden notwendigen Formulare finden sich unter:

Informationen und Rückfragen dazu auch gerne unter: bundesvorstand@ kpoe.at