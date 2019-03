12. März: Start der bundesweiten Unterschriftenaufbringung für »KPÖ PLUS - European Left«

(11.3.2019)

100% linke Politik und eine echte Opposition zur rechten, neoliberalen Politik? Ja, das gibts✊! Mit deiner Unterstützung kann KPÖ PLUS bei der Wahl zum Europaparlament am ❌26. Mai antreten.

Du bist selbst wahlberechtigt und/oder kannst FreundInnen und Verwandte überzeugen für uns zu unterschreiben? Insgesamt brauchen wir 2.600 amtlich beglaubigte Unterstützungser­klärungen, um bei den EU-Wahlen als linke Alternative auf dem Stimmzettel zu stehen.

Jede Unterstützungser­klärung ist ein Beitrag für glaubwürdige linke und solidarische Politik!

1, 2, 3 💥Go! So geht es in drei Schritten:

1️⃣ Unterstützungsfor­mular ausdrucken 📜

2️⃣ Beim Gemeindeamt deiner Hauptwohnsitz-Gemeinde unterschreiben und bestätigen lassen 👍

3️⃣ Gestempeltes Formular per Post an KPÖ PLUS, Drechslergasse 42, 1140 Wien schicken 📩

In Wien können die Unterstützungser­klärung in jedem Magistratischen Bezirksamt oder in der Magistratsabteilung 62 unterschrieben werden.

Jede Unterschrift zählt! Hier gehts zum Unterstützungsfor­mular ➡️ http://ooe.kpoe.at/…s/UE2019.pdf