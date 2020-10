Karl Marx Hof in Wien. Foto: CC BY-SA Karl Marx Hof in Wien. Foto: Thomas Ledl

Wien-Wahl 2020: Steht auf, geht wählen, und wählt LINKS!

(9.10.2020)

Zur Wahl der Wiener Bezirskvertretungen und des Wiener Gemeinderats am kommenden Sonntag erklärt KPÖ-Bundessprecher Mirko Messner:

Mirko Messner

Ich bitte alle Freunde und Freundinnen der KPÖ, am Sonntag in Wien LINKS zu wählen. Damit die bestehenden Mandate in den Bezirken gehalten, möglichst viele in Bezirken neu dazugewonnen werden, und eine Gemeindevertretung errungen wird. Die Wiener Wahl ist von immenser bundespolitischer Bedeutung. Umso erfreulicher ist es, dass Linke aus verschiedenen Zugängen gerade hier zu gemeinsamer Kandidatur gefunden haben. Das ist im Interesse jener Wiener und Wienerinnen, die nicht zu dem einen Prozent der Bevölkerung gehören, das auf dem Großteil des Vermögens sitzt. Ist im Interesse des sozialen Erbes des roten Wien, und im Interesse der Entwicklung einer demokratischen und sozialistisch-ökologischen Opposition in der Bundeshauptstadt. Also bitte: Steht auf, geht wählen, und wählt LINKS!