ÖH-Wahlen 2021: Vota Comunista!

(15.5.2021)

Kommende Woche beginnen die ÖH-Wahlen. 345.000 Studierende an österreichischen Hochschulen sind dazu aufgerufen, ihre gesetzliche Vertretung zu wählen.

Der kommunistische Student*innen­verband KSV-LiLi tritt unter dem Motto „So radikal wie die Wirklichkeit!“ an. Listenerste ist die 26-jährige Jessica Gasior. Erklärtes Ziel ist antifaschistische, feministische und emanzipatorische Politik über die ÖH hinaus zu stärken.

Der KSV-LiLi kandidiert für die Bundesvertretung der ÖH ebenso wie die Vertretungen an der Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien sowie an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Vota Comunista!

Link: Kommunistischer Student*innen­verband – Linke Liste (KSV-LiLi)