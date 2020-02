GR-Wahlen in NÖ mit neuen Mandaten für KPÖ

(30.1.2020)

Im Namen der Landesleitung der KPÖ-Niederösterreich dankt Landessprecherin Christiane Maringer allen Genoss*innen herzlich, die sich in den vergangenen Wochen eingesetzt haben, um Wahllisten zustande zu bringen – auch wenn manche im ersten Anlauf nicht geschafft werden konnten – und Wahlkämpfe zu gestalten.

Vor allem gratuliert sie den Aktivist*innen in den Orten in denen Positionen verteidigt und neue Mandate erreicht werden konnten: „Die politische Landkarte in Niederösterreich hat sich mit diesen Gemeinderatswahlen noch schwärzer gefärbt, da sind unsere tiefroten Eisprengsel wichtig und wertvoll. Unser klares soziales, ökologisches UND antirassistisches Profil gilt es weiter in alle politischen Zusammenhänge in denen wir aktiv sein können hinein zu tragen. Wahlerfolge sind dabei schöne Bestätigungen.“

Die konsequente Arbeit der „Liste Schuh – Kommunisten und Parteilose“ in Fischamend wurde mit einem zusätzlichen Mandat aufgewertet. Mit jetzt drei Mandaten (plus 3,4 Prozent) überholt die Liste die SPÖ.

KPÖ Bundessprecher Mirko Messner gratuliert Renate Strauss noch in der Wahlnacht: „(…) Euer Erfolg ist für uns alle von großer moralischer und politischer Bedeutung. Ich bin überzeugt, ihr werdet die erweiterten Möglichkeiten gut nutzen und wünsche dir beziehungsweise euch alles Gute weiterhin.“