Die neue Jänner/Februar Volksstimme 2021 ist da!

(9.2.2021)

Das neue Jahr bringt zehn neue Ausgaben der Volksstimme, auf die wir uns sehr freuen. Die Redaktion der Volksstimme möchten ab dieser Ausgabe einen Beitrag zur Debattenkultur mit in loser Folge geführten Gesprächen leisten und beginnen mit dem Komplex »Klassismus«. Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema »Parallelgese//schaf­t«.

* Schwerpunkt Parallelgesellschaf­t, Einleitung von Karl Reitter

* Wie mit dem Begriff »Parallelgese­llschaft« Politik gemacht wird. Von Karl Reitter

* Über Parallelität, ihre Unerreichbarkeit und einige Parallelen. Von Charlotte Dumard

* Katholiban und die neue ÖVP Ein Dramolett in fünf Akten von Karl Reitter

* Das unwiderstehliche Spektakel der nackten Gier. Joe Grim Feinberg über den Abgang von Donald Trump

* Was kommt nach den Rauchschwaden am Kapitol? Von Ethan Young

Weiter zum gesamten Inhaltsverzeichnis.

Noch kein Abo? Einfach hier bestellen und die Volksstimme kennenlernen, als Digital- oder Printausgabe.