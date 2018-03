März-Volksstimme: #We Too

Von: Michael Gruberbauer (1.3.2018)

Die neue März-Volksstimme ist da!

Noch kein Abo? Auf der Volksstimme-Website finden Sie die Möglichkeit, die Volksstimme zu bestellen, egal ob als Einzelexemplar, als günstigeres Print- oder Digitalabo oder zum Kennenlernpreis!

Die #MeToo-Debatte hat viel Aufsehen erregt, hat viel Unterstützung aber auch Kritik geerntet. Gestritten wird einerseits über die Verteidigung von »männlichen Gepflogenheiten«, Macht und Missbrauch, aber auch um sexuelle Freiheit vis-à-vis Puritanismus. Unser Schwerpunkt zum Internationalen Frauentag am 8. März beginnt daher mit einer kritischen Reflexion der #MeToo-Debatte von Richard Schuberth. In den folgenden Beiträgen zum Frauen*volksbe­gehren 2.0, zu den frauenpolitischen »Ambitionen« von Schwarz-Blau in den Ländern und im Bund und zur heutigen Rolle des Patriarchats in den Köpfen der ÖsterreicherInnen ergreifen Schifteh Hashemi, Heidi Ambrosch, Gerlinde Grünn und Helga Wolfgruber das Wort – #We Too –, damit nach dem ersten wichtigen Schritt aus dem #Ich ein #Wir wird.

Außerdem im Heft::