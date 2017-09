September-Volksstimme: Zur rechten Zeit

Von: Michael Gruberbauer (31.8.2017)

Die neue Volksstimme ist da!

Noch kein Abo? Auf der Volksstimme-Website finden Sie die Möglichkeit, die Volksstimme zu bestellen, egal ob als Einzelexemplar, als günstigeres Print- oder Digitalabo oder zum Kennenlernpreis!

Das politische System in Österreich stehe vor einer fundamentalen Veränderung, das wird uns vor der kommenden Nationalratswahl im Herbst prognostiziert: Altes gehe nun in die Brüche, Neues sei jetzt im Entstehen.

Die wirkliche Veränderung hat jedoch längst klamm und heimlich stattgefunden. Grundsätzliche Vorstellungen zum Beispiel davon, was unser Sozialsystem leisten kann und soll, ob sich der Staat aus der Privatsphäre der BürgerInnen herauszuhalten hat und wie mit jenen Menschen zu verfahren ist, die zum Schutz ihres Lebens und ihrer Familie vor Krieg und Zerstörung flüchten müssen, haben sich scheinbar ins Gegenteil verkehrt.

In diesem Schwerpunkt der September-Nummer soll es deshalb trotz der anstehenden Wahlen nicht darum gehen, was nun kommen wird, sondern darum, was sich bereits verändert hat. Dazu hat die Redaktion nicht nur Beiträge zum Überwachungspaket, zum Sozialsystem und zur Asylpolitik vorbereitet, sondern auch zahlreiche Menschen gefragt, wie sie die vergangenen Jahre erlebt haben.

Im Schwerpunkt:

) Dagmar Schindler und Michael Gruberbauer über die schleichende Zerschlagung des Asylrechts – eine Zusammenfassung der letzten 15 Jahre.

) Erwin Ernst Steinhammer erklärt, warum es das umstrittene »Überwachungspaket« in sich hat

) Peter Fleissner über das Hartz-IV-System und den Druck, Vergleichbares auch in Österreich einzuführen.

) Sieben persönliche Beiträge: »Volksstimmen – Was hat sich verändert hat …«

Außerdem im Heft: