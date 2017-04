April-Volksstimme: In bester Verfassung?

Von: Michael Gruberbauer (30.3.2017)

Die neue Volksstimme erscheint am 30. März 2017.

Noch kein Abo? Auf der Volksstimme-Website finden Sie die Möglichkeit, die Volksstimme zu bestellen, egal ob als Einzelexemplar, als günstigeres Print- oder Digitalabo oder zum Kennenlernpreis!

In den Staaten dieser Welt wird zunehmend darüber gestritten, ob die eigene Verfassung noch auf der Höhe der Zeit ist. Auch autoritäre Elemente trachten in diesen unsicheren Zeiten immer mehr danach, die Verfassungen nach ihren Wünschen umzuschreiben. Aber wie steht es um die österreichische Verfassung und die verschiedenen Landesverfassungen? Im Schwerpunkt dieser Ausgabe gibt die Volksstimme-Redaktion Einblicke in die Geschichte, Entwicklung und aktuellen politischen Kämpfe, die hierzulande rund um den »zentralen Rechtsbestand« geführt werden.

In diesem Heft: