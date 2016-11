EL fordert sofortige Freilassung aller HDP-Politiker

(8.11.2016)

Noch letzten Freitag hat sich die EL (Europäische Linkspartei), der auch die KPÖ angehört, mit einem klaren Statement zur Inhaftierung der Vorsitzenden der HDP – Selahattin Demirtaş und Figen Yüksekdağ – zu Wort gemeldet.

In der Erklärung fordert die EL die sofortige Freilassung von Demirtaş und Yüksekdağ sowie aller inhaftierten HDP-Abgeordneten. Die EU wird aufgefordert politische und ökonomische Aktivitäten gegen das Erdogan-Regime zu entfalten, welches den Ausnahmezustand nutzt, um die Opposition auszuschalten, was – so die EL – einen klaren Angriff auf Frieden und Demokratie in der Türkei darstellt.

Die Erklärung im Original

