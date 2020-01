Vor 20 Jahren starb Margarete Schütte-Lihotzky

Von: - (17.1.2020)

Vor 20 Jahren starb Margarete Schütte-Lihotzky. Diverse Zeitungsartikel berichten über die Pionierin des sozialen Wohnbaus, manchmal auch über ihre Widerstandsak­tivitäten gegen das Nazi-Regime. Dass Schütte-Lihotzky in der KPÖ aktiv war, dass Sie bis zuletzt eng mit der KPÖ verbunden war, kommt in österreichischen Medien – wenn überhaupt – nur am Rande vor.

→ https://www.derstandard.at/…indergaerten

→ https://orf.at/…ies/3146554/

Anders – und sehr lesenswert – ein Artikel „Der Zeit“, in dem es u.a. heißt: „Im zerstörten Wien gäbe es nun mehr als genug zu tun. Mit einer unbedeutenden Ausnahme erhält Schütte-Lihotzky vonseiten der sozialdemokra­tischen Stadtverwaltung aber keine Aufträge mehr: Die Kommunistin ist Persona non grata. Politisch bleibt Schütte-Lihotzky umso umtriebiger. Bei der KPÖ, im Bund Demokratischer Frauen, als Rednerin auf Kongressen und Demonstrationen erhebt sie ihre Stimme.“

→ https://www.zeit.de/…-architektur

Zum Thema siehe auch – http://www.kpoe.at/…tte-lihotzky