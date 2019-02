argument 01/2019 erschienen

(3.2.2019)

Unter dem Titel »Für ein soziales, ein ökologisches und ein atomwaffenfreies Europa« ist letzte Woche das argument 01/2019 erschienen. Der Schwerpunkt in der ersten Ausgabe im neuen Jahr widmet sich den kommenden Wahlen zum Europaparlament.

Bevor eine linke Kraft bei der EU-Wahl am Stimmzettel aufscheint, ist es jedoch ein erster Kraftakt notwendig, denn bundesweit müssen innerhalb kurzer Zeit 2.600 amtliche beglaubigte Unterstützungser­klärungen organisiert werden. Beginnen wird die Unterschriften­sammlung voraussichtlich am 12. März. Spätestens am 12. April sind die Unterstützungser­klärungen und die KandidatInnenliste einzureichen.

Übrigens: EU-BürgerInnen, die an der Wahl teilnehmen wollen, müssen bis 12. März eruieren, ob Sie im WählerInnenver­zeichnis eingetragen sind bzw. sich ins WählerInnenver­zeichnis eintragen lassen.

Das argument ist die Mitgliedszeitung der KPÖ. Alle Mitglieder bekommen diese automatisch per Post zugeschickt.

