Volksstimmefest 2019 - 31. August/1. September

(16.8.2019)

Am 30. August/1. September findet das diesjährige Volksstimmefest auf der Jesuitenwiese im Prater statt.

Vorab schon mal ein paar Infos zum Musikprogramm. Ausführliche Infos auf auf der VolksstimmeFest-Website sowie auf auf Facebook

Zu sehen und zu hören sein werden: Critique Automatique – Zinn – Kids N Cats – KMET – Novisad Dives – Yasmo & die Klangkantine – Rewolfinger – Alicia Edelweiss – Atacama – Harry Stojka Express – Dritte Hand – Average – Sigrid Horn – Andreas Spechtl & Band – Monkeys of Earth – Junior Falls Blues Jump – Marcus Moh & One World Band – Orges & The Ockus Rockus – Band Birgit Denk – Band Sigi-Maron-Bühne hosted by Denice Bourbon & PCCC