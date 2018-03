KPÖ trauert um Karl Russheim

(27.3.2018)

Die KPÖ trauert um einen großen Vertreter der Arbeiterbewegung und Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich.

Karl Russheim wurde 86 Jahre alt. Sein Lebensweg führte den einfachen Arbeiter in höchste politische Ämter. Nach einer Friseurlehre verschlug es ihn in das Hüttenwerk Donawitz, wo er schnell mit kommunistischen Betriebsräten in Kontakt kam. 1950 beteiligte er sich am Oktoberstreik und wurde deshalb entlassen. Bald danach trat er der KPÖ bei. Nach Stationen bei der Demokratischen Vereinigung Kinderland und in der Zellulosefabrik Hinterberg konnte er in das Donawitzer Hüttenwerk zurückkehren und wurde bereits 1956 zum Betriebsrat gewählt. Hier wurde er über Jahrzehnte zum „Motor“ der Betriebsorgani­sation. In Donawitz wurden sozialpolitische Initiativen entwickelt, die später für ganz Österreich Bedeutung hatten. Karl Russheim stieg bis in den Aufsichtsrat der Voest-Alpine auf und gehörte jahrzehntelang der Landesexekutive des ÖGB an. Er hatte die seltene Gabe, in einfachen Worten komplizierte gesellschaftliche Zusammenhänge zu erklären. Diese Fähigkeit führte ihn auch in die Arbeiterkammer Steiermark wo er lange Zeit der kommunistischen Fraktion vorstand. Seine vielfältigen politischen Funktionen trugen dazu bei, daß er sich weit über seine Gesinnungsgeme­inschaft hinaus großes Ansehen erwerben konnte. Bereits im Ruhestand stellte er der Partei seine wertvolle Erfahrung als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Trofaiach zur Verfügung.

Die KPÖ und der Gewerkschaftliche Linksblock verlieren mit Karl Russheim einen ihrer ganz großen Arbeiterfunkti­onäre. Unser Mitgefühl in diesen schwierigen Stunden gehört seiner Gattin Erika und seinem Sohn Karl.

Landesvorstand der steirischen KPÖ

KPÖ-Bezirksleitung Leoben

GLB Steiermark

KPÖ-Bundesvorstand

Die Verabschiedung findet am Mittwoch, 4. April 2018, 14 Uhr am Friedhof Trofaiach statt.