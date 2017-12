37. Parteitag tagt am 2./3. Dezember in Wien

(1.12.2017)

Am 2. und 3. Dezember 2017 findet in Wien der 37. ordentliche Parteitag der KPÖ statt. Am Programm stehen Berichte über die abgelaufene Periode, Diskussion und Beschlussfassung zahlreicher Anträge und Resolutionen sowie die Neuwahl des Bundesvorstands, der Kontrolle und der Schiedskommission.

Bundessprecher Mirko Messner stellt sich, so wie andere zentrale Funktionäre, der Wiederwahl am Parteitag, auf welchem auch diverse internationale Gäste aus Deutschland, Frankreich, Portugal u.a. Ländern, die wie die KPÖ der Europäischen Linkspartei angehören, erwartet werden.

Eingeladen sind auch Gäste und MitkämpferInnen aus Österreich, die in einem eigenen Debattenblock über die Situation der Linken in Österreich sowie über ihre „Wünsche und Forderungen an die KPÖ und deren Verantwortung für die (Re-)Organisierung einer realpolitisch relevanten österreichischen Linken“ sprechen werden.