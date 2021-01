Infotisch im Zentrum gestern Freitag mit Aktivist*innen und den beiden Kandidaten: in der Mitte unser Spitzenkandidat Samuel Seitz, rechts Michael Winkelmüller (parteifrei). Unterstützt bei diesem Infotisch von Andreas Reitbauer, Elke Kahr (Stadträtin in Graz) und Christiane Maringer (Landessprecherin KPÖ-NÖ) Infotisch im Zentrum gestern Freitag mit Aktivist*innen und den beiden Kandidaten: in der Mitte unser Spitzenkandidat Samuel Seitz, rechts Michael Winkelmüller (parteifrei). Unterstützt bei diesem Infotisch von Andreas Reitbauer, Elke Kahr (Stadträtin in Graz) und Christiane Maringer (Landessprecherin KPÖ-NÖ)

KPÖ PLUS Endspurt vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten

(18.1.2021)

Kommenden Sonntag ist Wahltag in St. Pölten. Meinungsumfragen sagen KPÖ PLUS mögliche zwei Prozent zu. Das würde für ein Mandat in der Landeshauptstadt reichen. Doch es wird denkbar knapp. Jede Stimme zählt!

Mit Forderungen zu drei Schwerpunkten ist KPÖ PLUS die letzten Tage bereits vielfältig in der Öffentlichkeit und den Medien aufgetreten.