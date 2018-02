KPÖ trauert um Heinz R. Unger

(14.2.2018)

Der Dichter Heinz R. Unger, Autor der „Proletenpassion“, die bei der Arena-Besetzung mit den „Schmetterlingen“ 1976 uraufgeführt wurde, und zahlreicher anderer gesellschaftskri­tischer Stücke und Romane ist am 12. Februar 79jährig gestorben. Unger war auch Lyriker, sein letzter Gedichtband erschien 2013. Er beteiligte sich an mehreren Lesungen „Linkes Wort“ am Volksstimmefest und war mit einem eigenen Text an der Jura-Soyfer-Gala 2012 im Rabenhof vertreten.

KPÖ-Bundesvorsitzender Dr. Mirko Messner würdigte Heinz R.Unger als konsequenten Antifaschisten und linken Autor, der für die fortschrittliche Literatur Österreichs wesentliches beigetragen hat.