Vorbereitungen zum Volksstimme-Fest laufen auf Hochtouren

(16.8.2017)

„Wiens schönstes Fest“ – so hat der Falter das jährliche Fest auf der Jesuitenwiese einmal beschrieben – hat seinen einzigartigen Flair über die Jahre behalten und stärken können. Heuer findet das Fest am 2. und 3. September statt. Es besticht mit der bunten Vielfalt

> von kulturellen Darbietungen auf drei Bühnen, dem Praterkasperl im Kinderzentrum, der Lesung Linkes Wort, Kleinkunst bei vielen Ständen verteilt auf der Wiese

> mit vielfältigen Köstlichkeiten die eine kulinarischen Weltreise zu leistbaren Preisen ermöglichen

> dem Sportfest mit Schach, Judo und Beachvolleyball

> und, nicht zuletzt, politischen Informationen und Diskussionen an den Ständen der KPÖ und unterschiedlichster Initiativen und NGOs, bei Büchertischen, Ausstellungen und im Diskussionszelt.

Alles zum Programm lesen Sie auf der homepage des Volksstimme-Festes