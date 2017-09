Mit dabei: die GenossInnen aus Kärnten, mit KPÖ-Bundessprecher Mirko Messner, mit ihrer Ausstellung zu Bleiburg Mit dabei: die GenossInnen aus Kärnten, mit KPÖ-Bundessprecher Mirko Messner, mit ihrer Ausstellung zu Bleiburg

Erster Tag am Fest: Die Verhältnisse zum Tanzen bringen

(3.9.2017)

Der erste Tag des Volksstimme-Festes brachte bei bestem Wetter für alle eine super Stimmung. An vielen Stationen wurden ausführlich diskutiert und über politische Projekte beraten. So beim Stand von KPÖ-Plus wo das Wahlprojekt mit viel guter Laune präsentiert wurde, im Diskussionszelt, beim Stand der Europäischen Linken, … Viele Neuigkeiten sind gut angenommen worden, so zum Beispiel der Gastronomiebereich im Frauenzentrum – mitsamt Liegen zum chillen ;)

Das Abendprogramm lockte wie jedes Jahr Tausende an – auf der Jesuitenwiese wurde wieder bis in die Nacht getanzt.

Heute, Sonntag, geht es weiter mit viel Kultur, Sport, Diskussion und kulinarischen Köstlichkeiten. Lassen Sie sich das nicht entgehen – bringen Sie mit uns die Verhältnisse zum Tanzen!

Programmdetails: Volksstimmefest