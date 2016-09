Auch heuer die beliebte Mischung aus Politik, Kultur, Unterhaltung, Sport und Kulinarik. Auch heuer die beliebte Mischung aus Politik, Kultur, Unterhaltung, Sport und Kulinarik.

Wiens schönstes Fest …

(9.8.2016)

… heuer am 3. und 4. September 2016. Das Open-Air Fest findet bei freiem Eintritt im Prater auf der Jesuitenwiese statt

Wiens schönstes Fest feiert heuer sein 70. Jahr! Wie immer besticht es mit der bunten Mischung aus Kultur – dutzende Bands spielen auf drei Bühnen -, den kulturellen und kulinarischen Leckerbissen aus aller Welt, dem Sportfest mit Schach und Judo und viel, viel Politik: Infopunkte der KPÖ und internationaler Gäste aus dem Bereich der Europäischen Linken, Infotische vieler NGOs, Initiativen, Organisationen …

Das Programm 2016: Sookee, Ernst Molden & Der Nino aus Wien, Atacama, EsRap, Al Cook, Unused Word, Mieze Medusa, Marilies Jagsch, Tini Trampler, Martin Klein, Violet Phoebe, Orges Quartet, Kristy and the Kraks, Beach Girl & The Monster, Sex Jams, Das Trojanische Pferd, Merker TV, Da Stammtisch, Özlem Bulut, Mikrofon Mafia & Esther Bejarano … und und und ….

Alle aktuellen Informationen auf der Homepage des Festes. InteressentInnen für Stände oder Infotische melden sich bitte ebenfalls über die Fest-Hompage an.

03.09.2016 04.09.2016 12:00 h bis 22:00 hWien - Prater, Jesuitenwiese