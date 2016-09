Großartige Stimmung überall auf der Festwiese Großartige Stimmung überall auf der Festwiese

VolksstimmeFest 2016 – ein wunderschönes Fest …

Von: Christiane Maringer (4.9.2016)

… für alle Sinne. Das schöne Wetter lockte an beiden Tagen zusätzlich viele Gäste auf Wiens schönstes Fest. Die Stimmung war entsprechend überall großartig:

… viele bekannte „Gesichter“ bei den Stände auf der Initiativenstraße, im Zentrum KPÖ oder im Internationalen Solidaritätsdorf dazu etliche neue Gäste, etwa ein Infostand von „Aufbruch“ oder der britischen „Workers Party“

… neben dem Judo-Vergleichskampf – wiener Auswahl gegen die Gäste aus Deutschland, Erlangen – organisierte der GLB ein Beach-Volley-Ball Turnier

… wie üblich bietet das Fest für wirklich alle etwas: Spiel und Spaß für die Kleinen; jede Menge politische Information, Diskussion oder Literatur; die gemeinsame Erinnerung an den jüngst verstorbenen Sigi Maron beim Umbenennen der Bühne im Zentrum der KPÖ; Rastplätze im Schatten der Praterbäume im Budweiser Biergarten oder einfach auf der mitgebrachten Decke; und natürlich Kulturprogramm auf drei Festbühnen und bei vielen einzelnen Ständen und Themenbereichen am Festplatz

… nicht zu vergessen die „kulinarische Weltreise“ – auch hier mit neuen Ständen und Angeboten!

Heute Sonntag geht es weiter mit:

Frühschoppen (ab 11.30h), Diskussion beim GLB und im Diskussionszelt (zB 15.00 „Die Linke wird entweder feministisch sein oder unbedeutend“), Mary Broadcast Band (17.45h, VolksstimmeBühne), Nino aus Wien & Ernst Molden (20.15h, Jura-Soyfer-Bühne), dem Linken Wort auf der Sigi-Maron Bühne, Praterkasper (16.00h, Kinderland), Schach Simultan und und und