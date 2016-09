Zum 30. Todestag von Helmut Qualtinger

(29.9.2016)

„Ein 17 jähr. Jüngling namens QUALFINGER oder QUALTINGER läuft mit dem Sowjetstern auf der Brust herum und gibt sich für einen russischen Zivilkommissar aus und behauptet, in dieser Eigenschaft ermächtigt zu sein, eine links gerichtete Theatergründung auf die Beine zu bringen.“

Der österreichische Schauspieler, Kabarettist und Schriftsteller Helmut Qualtinger starb heute vor 30 Jahren. Unzählige in den letzten Tagen erschienene Artikel würdigten und erinnerten an sein Schaffen. Einen kleinen Einblick in den Beginn seines Wirkens liefert auch das Archiv der KPÖ. Im gerade erst von der Roten Armee befreiten Wien im Mai 1945 gab sich Qualtinger als russischer Zivilkommissar aus und sorgte damit für einige Verwirrung, die sich als Dokumente im Parteiarchiv niederschlugen. Diese erschienen bereits 2002 in den Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft und können unter www.klahrgesellschaft.at nachgelesen werden.