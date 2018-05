Neuerscheinung: Marx & Engels Handbuch

(14.5.2018)

„Marx & Engels Handbuch. Ein Vademekum über ihr Leben & Werk“

Zum Buch:

Das Jahr 2018 ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Jahr: Für Österreich ist es ein Zelebrieren der Gründung der ersten Republik im Jahre 1918 einerseits, ein Gedenken an den Anschluss des damals schon austrofaschis­tischen Landes an Hitler-Deutschland im Jahr 1938 andererseits.

Für die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) bedeutet es jedoch zusätzlich noch das inzwischen hundertjährige Bestehen der eigenen Partei, sowie den 200. Geburtstag von Karl Marx. Während das eigene Jubiläum mit einem opulenten Bildband sowie einer Feier begangen wird, stellte sich die Frage, wie denn Marxens Geburtstag gefeiert werden sollte.

Die KPÖ gibt nun also zum 200. Geburtstag von Karl Marx gemeinsam mit dem Globus-Verlag das vom Historiker Hans Hautmann verfasste „Marx & Engels Handbuch“ neu heraus. Mit dem “Vademekum”, wie es im Untertitel genannt wird, über Leben und Werk von Marx und Engels ist Hautmann ein großer Wurf gelungen: EinsteigerInnen wie auch KennerInnen von Marx und Engels finden darin nicht nur eine allgemein verständliche und umfassende Beschreibung der Werke dieser beiden großen Denker, sondern erfahren ebenso faszinierende Details über Wirkung und Interpretation ihrer Arbeiten bis zur russischen Revolution im Jahre 1917.

Über den Autor:

Hans Hautmann

geb. 1943 in Wien, Dr. phil., war außerordentlicher Universitätspro­fessor am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz. Von 1993 bis 2005 Präsident des Archiv- und Bibliotheksvereins „Alfred Klahr Gesellschaft“; von 1998 bis 2007 Präsident des „Vereins zur Förderung justizgeschichtlicher Forschungen“. Seit dem 1. August 2005 befindet sich Hans Hautmann im Ruhestand.

Hans Hautmann – Marx & Engels Handbuch. Ein Vademekum über ihr Leben & Werk

416 Seiten

19,99 Euro

Globus Verlag, Wien

ISBN: 9783950348590

Im Buchhandel erhältlich