Futter-Interview: KPÖ ist „einzige sozialpolitisch verlässliche Kraft“

(19.1.2017)

Elke Kahr, Spitzenkandidatin bei der Grazer Gemeinderatswahl für die KPÖ legt im Futter-Interview wiederhol ihre Wahlziele klar: Die KPÖ will zweitstärkste Kraft bleiben. Dass das gelingt arbeitet die KPÖ daran, jede Stimme neu zu erreichen. Kahr, die nach der letzen Wahl Vizebürgermeistern wurde, stellt klar, dass die KPÖ „die sozialpolitisch einzig glaubwürdige Kraft“ in Graz ist. Was auch nach der Wahl so bleiben wird.

Das gesamte Interview lesen Sie hier: Graz-Wahl: Darum ist die KPÖ EU-weit einzigartig