IU Exterior präsentiert ihre Webseite in sieben Sprachen

(1.10.2020)

„Mit der Übersetzung unseres „Fensters zur Welt“ wollen wir nicht nur die Verbindungen zwischen den Schwesterorga­nisationen aus den verschiedenen Herkunftsländern stärken, sondern auch die tatsächliche Vielfalt Spaniens und seiner Sprachen abbilden“, sagt die Co-Sprecherin Nerea Fernández.

Die Föderation „Vereinigte Linke im Ausland“ (IU Exterior) präsentiert an diesem Mittwoch, den 30. September, am internationalen Übersetzertag, eine neue Version ihrer Webseite in sieben Sprachen: Englisch, Französisch und Deutsch (die, zusammen mit der spanischen Originalversion, die Mehrheit der Sprachen, die in Ländern in denen Mitglieder leben, darstellen), sowie Katalanisch, Galizisch und Baskisch.

