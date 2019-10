Der ORF darf nicht zum medialen Komplizen der Barbarei werden

Von: - (16.10.2019)

In einem offenen Brief an den ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz wird die Berichterstattung über die Invasion der Türkei in die kurdischen Gebiete kritisiert. „Wir ersuchen Sie also nicht etwa, das unermessliche Leid der Opfer zu respektieren, sondern schlichtweg die Wahrheit zu kolportieren, die meistens, aber in diesem Fall eben nicht nur Auslegungssache ist.“ Wir dokumentieren den Brief, den unter anderem die Geschäftsführerin von Asyl in Not unterzeichnet hat, im Wortlaut.

Der gesamte Brief findet sich hier → https://www.semiosis.at/…barei-werden

Zum Thema siehe auch eine KPÖ-Kritik an der Berichterstattung durch Herrn Winter aus dem Jänner 2018 – http://www.kpoe.at/…ngriffskrieg