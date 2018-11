Treffen linker Europa-Abgeordneter in Wien

(21.11.2018)

Gabi Zimmer, Präsidentin der Linksfraktion im Europaparlament (GUE/NGL) und Abgeordneten der LINKEN: »Wir stellen uns der radikalen Rechten in der EU entgegen.«

Ab Donnerstag treffen sich Abgeordnete der Linksfraktion (GUE/NGL) in Wien mit fortschrittlichen Kräften aus Österreich. Zum Auftakt des Treffens wird es am Donnerstagabend eine öffentliche Veranstaltung unter dem Titel »Die Verantwortung der Linken für Europa« zum autoritären Umbau der Gesellschaft entlang neoliberaler Vorstellungen ge­ben.

Dass diese Veranstaltung gerade jetzt in Wien stattfindet, ist kein Zufall. Führt doch Österreich gerade die EU-Ratspräsidentschaf­t. Gabi Zimmer dazu: »Die konservativ-rechtsextreme Regierung von Kanzler Kurz verspricht für ihre Ratspräsidentschaft ein ‚Europa, das schützt‘. In Wirklichkeit hat sie bereits Angriffe auf soziale EU-Standards begonnen!«

Diskutieren werden bei der Auftaktveranstal­tung neben Gabi Zimmer Katerina Anastasiou (Transform Europe), Waltraud Fritz-Klackl (Mitglied im Sekretariat der Partei der EL für die KPÖ) und Elisabeth Klatzer (Sprecherin von Attac Österreich). Im Zentrum soll die Fragen stehen, wie wir ein Europa schaffen, wo Demokratie am Arbeitsplatz anfängt, wo Menschenrechte im Mittelpunkt stehen, wo kein Mensch Angst vor Krieg haben muss und alle gut leben können?

Die Diskussionsve­ranstaltung »Die Verantwortung der Linken für Europa« findet am Donnerstag, 22. November, 20:00 Uhr bei transform! europe (Gusshausstraße 14/3, 1040 Wien) statt.

Am Freitag debattieren die Abgeordneten GUE/NGL mit VertreterInnen politischen Parteien, Gewerkschaften, NGOs oder progressiven Think-Tanks Themen wie den Aufstieg der Rechten in Europa und aktuelle Anti-Migrationsbes­trebungen, den Kampf um soziale Rechte, die zunehmende politische Einflussnahme auf freie Medien und natürlich die kommenden Wahlen auf EU Ebene als Herausforderung für die Linke in Europa gehen.

Das Programm am Freitag und mehr ist auf der Webpräsenz der GUE/NGL abrufbar.