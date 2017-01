Menschenrechte gelten für alle Menschen

(23.1.2017)

Menschenrechte gelten für alle Menschen: Unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Rasse, Religion; unabhängig davon, wo wir leben, wie wir leben und wen wir lieben!

Rede von Brigitte Hornyik für den „Österreichischen Frauenring“ bei der Demonstration „Women´s Rights are Human Rights“ am 21. Jänner in Wien.

Der Österreichische Frauenring, Österreichs grösste Dachorganisation von Frauenvereini­gungen, solidarisiert sich überall dort, wo Menschenrechte verletzt werden! Und Frauenrechte sind Menschenrechte – und Menschenrechte gelten für alle Menschen: Unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Rasse, Religion; unabhängig davon, wo wir leben, wie wir leben und wen wir lieben! Menschenrechte kennen keine Grenzen, keine nationalen Grenzen und – viele werden hier verstehen was ich meine – Menschenrechte kennen auch keine Obergrenzen!

Wir haben uns mit den Kämpfen in Europa, zB in Irland, Spanien, Polen, gegen Einschränkungen von Menschenrechten solidarisiert – und wir solidarisieren uns hier und heute mit den Kämpfen unserer Schwestern und Brüder in den USA.

Zwei Menschenrechtsver­letzungen möchte ich heute hier besonders herausgreifen, weil sie gerade für uns Frauen grosse Bedeutung haben:

Der Kampf für reproduktive Rechte und gegen deren Einschränkung, wie es unter Trump zu befürchten ist: Reproduktive Rechte sind Menschenrechte! Es geht dabei um Gesundheit und Leben gerade von Frauen! Schon heute haben zB farbige Frauen ein sechsmal so grosses Risiko, während der Schwangerschaft, bei der Entbindung, bei einem Schwangerschaf­tsabbruch zu sterben als weisse Mittelschichtfrau­en – und zwar aufgrund mangelhafter Gesundheitsfürsorge und weil sie sich keine bessere Versorgung leisten können. Und wenn Trump die healthcare wieder rückgängig machen will, wenn er am Affordable Care Act rüttelt, wird das noch viel schlimmer werden! Wenn staatliche Leistungen für Einrichtungen von Planned Parenthood gekürzt werden, wenn durch Höchstrichter­besetzungen die Selbstbestimmung, sich für einen Schwangerschaf­tsabbruch zu entscheiden, beschränkt werden soll, dann gefährdet das das Leben von Frauen! Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht und die Illegalisierung von Schwangerschaf­tsabbrüchen oder die Erschwerung des Zugangs dazu gefährdet Menschenleben! Daher: #WeFightBack Mr President!

Sexuelle Selbstbestimmung ist ebenfalls ein Menschenrecht – und Gewalt gegen Frauen verletzt Menschenrechte! In Österreich haben wir für eine Reform des Sexualstrafrechts gekämpft, für eine Erweiterung des Delikts der sexuellen Belästigung, und für die Einführung des neuen Tatbestands der sexuellen Selbstbestimmung. Auch sexuelle Belästigung, jeder unerwünschte sexuelle Übergriff ist Gewalt! und wir haben demonstriert: Grapscher sind Täter! Ja, Mr President! Und auch dagegen, gegen die Verharmlosung durch rüpelhafte Ansagen, müssen wir kämpfen – das sind keine Kavaliersdelikte, Mr President – und Achtung: #PussyGrabsBack!

Daher: wir solidarisieren uns mit euch und euren Kämpfen – weil, wie auch auf unserem Transparent steht: Solidarität ist grenzenlos!

