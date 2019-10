Vorarlberg-LT-Wahl: KPÖ ruft auf "Wandel" zu wählen

Von: - (11.10.2019)

Bei der Vorarlberger Landtagswahl am kommenden Sonntag steht auch die Gruppierung „Wandel“ auf dem Stimmzettel. Es geht dem Wandel um das Gemeinwohl in einer sozial gerechten Gesellschaft und den Respekt für alle Lebewesen.

Die KPÖ selbst tritt bei dieser Wahl nicht an, darum unterstützen Vorarlberger GenossInnen die Liste „Wandel“ -auch als KandidatInnen. Andreas Spechtenhauser, gereiht an 6. Stelle, und Fabian Larcher, gereiht an 15. Stelle, freuen sich auf die Vorzugsstimmen!

Weitere Infos → https://vorarlberg.derwandel.at/