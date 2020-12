Völlig abgehoben.😟

(24.11.2020)

Türkis-Grün will 210 Millionen Euro für PR & Regierungswerbung ausgeben. 30 Millionen gehen in PR-Maßnahmen und 180 Millionen in Regierungsinserate, statt etwa in Presseförderung.

Die Grünen tragen all das, trotz anders lautender Versprechen, natürlich brav mit.

Währenddessen fehlen im #CoronaWinter immer noch:😤

➡die Erhöhung des Arbeitslosengeldes;

➡ein sofortiger Delogierungsstopp;

➡ein adäquater Mieter_innenschutz in Krisenzeiten.