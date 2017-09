Wahlprogramm KPÖ-PLUS: Holen wir uns die Zukunft zurück

(10.9.2017)

Österreich ist ein reiches Land – aber immer mehr Menschen müssen sich vor der Zukunft fürchten. Die Löhne sinken, der Arbeitsdruck wächst, die Jobs werden unsicherer und schlechter. Die Mieten steigen, die Sozialleistungen werden gekürzt, der Rassismus breitet sich aus. Klimakatastrophe und Umweltzerstörung bedrohen unsere Zukunft.

Die Parlamentsparteien kümmern sich nicht um diese Sorgen, sondern machen den Menschen das Leben schwer. Was in Österreich fehlt, ist eine starke soziale Kraft, die das ändert. Wir treten an, um diese Lücke zu füllen. Nicht der Reichtum weniger, sondern das Wohl von uns allen ist das Ziel. Unser Wahlprogramm enthält Vorschläge und Forderungen, mit denen wir diesem Ziel näher kommen wollen.

Holen wir uns gemeinsam unsere Zukunft zurück!

Zum Wahlprogramm