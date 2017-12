VICE zerpflügt das "Österreich"-Märchen vom Schulverbot für Christkind und Nikolaus

Von: - (5.12.2017)

Laut dem Boulevard-Blatt „Österreich“ sind an einer Wiener Schule Schweinefleisch, das Kruzifix und der Nikolaus verboten. Die Zuständigen widersprechen in allen Punkten – doch „Österreich“ hat die Zuständigen (oh welch Wunder) vor der Veröffentlichung nicht gefragt.

Mehr dazu auf https://www.vice.com/…z-korrigiert

Korrekt am Österreich-„Bericht“ ist freilich, dass es „kein Schweinefleisch zum Essen gibt“ – denn die Schule bietet kein Essen an!