Das Spitzentrio zur Nationalratswahl - Flora Petrik, Mirko Messner und Ulli Fuchs Das Spitzentrio zur Nationalratswahl - Flora Petrik, Mirko Messner und Ulli Fuchs

KPÖ präsentiert Spitzentrio für die Nationalratswahl

(28.7.2017)

(Wien/OTS) – KPÖ PLUS stellte heute in Wien die Spitzenkandida­tInnen und Themenschwerpunkte für die Nationalratswahl vor. Mirko Messner, Flora Petrik und Ulli Fuchs sind Spitzentrio

Spitzenkandidat wird Mirko Messner, Bundessprecher der KPÖ. „Noch nie war eine soziale Kraft so notwendig wie jetzt. Wir treten mit KPÖ PLUS an um all jenen eine Stimme zu geben, die bisher nicht gehört werden.“ Als Listenzweite kandidiert die 22-jährige Flora Petrik, Noch-Bundessprecherin der Jungen Grünen. Mit Kulturarbeiterin Ulli Fuchs wird das Spitzentrio um eine unabhängige Kandidatin ergänzt.

Mit Wohnen, Arbeit und Demokratie in den Wahlkampf

KPÖ PLUS setzt im Wahlkampf auf drei zentrale Themen. Unter dem Titel „Politisches System und Demokratie“ stehen wir für eine Politik auf Augenhöhe, statt für die Abgehobenheit der verkrusteten Parlamentsparteien. „Wir stehen für die Halbierung der Parteienförderung und die Begrenzung von PolitikerInnen­gehälter auf 2.300 Euro“, erklärt Spitzenkandidat Mirko Messner. „Solange das nicht gesetzlich umgesetzt ist, stellen wir den Großteil des Gehalt unserer Abgeordneten für soziale Zwecke zur Verfügung. Außerdem wollen wir das Wahlrecht für alle, die hier leben.“

Ebenfalls zentral wird im Wahlkampf das Thema Wohnen. „Wohnen darf nicht arm machen“, sagt die Listenzweite Flora Petrik: „Wir brauchen viel mehr Gemeindewohnungen und öffentlichen Wohnbau, damit wohnen wieder leistbar wird. Außerdem braucht es Mietpreisober­grenzen, die Begrenzung befristeter Mietverträge und wirksame Maßnahmen gegen Spekulation am Wohnungsmarkt.“

Dritter Schwerpunkt wird der Themenbereich Arbeit und Soziales. „Wir kämpfen für eine solidarische Gesellschaft, in der niemand Angst haben muss und Menschen nicht gegeneinander ausgespielt werden“, erklärt Ulli Fuchs: „Wir wollen die Arbeitszeit verkürzen, Ungleichheit bekämpfen und eine echte soziale Absicherung und Existenzsicherung für alle: Männer und Frauen, Alte und Junge.“

KPÖ PLUS sammelt 2.600 Unterstützun­gserklärungen

Um im Herbst antreten zu können, müssen bis 18. August bundesweit 2.600 Personen eine Unterstützungser­klärung für KPÖ PLUS unterschreiben. Dazu Spitzenkandidat Mirko Messner: „Wir sammeln seit Dienstag Unterschriften und die Reaktionen auf der Straße sind sehr positiv. Wir merken, dass die Leute sich eine echte, soziale Alternative wünschen.“

Weitere Infos auf http://www.kpoeplus.at