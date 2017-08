KPÖ PLUS steht bundesweit am Stimmzettel

(16.8.2017)

Danke an weit über 2600 Menschen die in ganz Österreich dafür unterschrieben haben, dass KPÖ PLUS am Stimmzettel stehen kann.

Dank euch und des unermüdlichen Einsatzes von unzähligen AktivistInnen auf der Straße muss diesmal niemand das „kleinere Übel” wählen. Gemeinsam können wir etwas bewegen.

Werde aktiv: www.kpoeplus.at/mitmachen

Link zur Aussendung: https://www.ots.at/…wahl-an-bild