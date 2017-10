Es gibt viele gute Gründe KPÖ zu wählen

(3.10.2017)

Während die großen/mittleren Parteien täglich ihre Botschaften in den Medien verbreiten, haben es kleinere Parteien schwer, ihre Standpunkte zu erklären.

„prekär“, eine Sendung auf OKTO TV, hat einen sehenswerten Bericht über Menschen in der KPÖ gemacht. Außerdem wird im Beitrag beantwortet, was das Plus im Listennamen der KPÖ bedeutet.

Hier der gesamte Beitrag