Wahlaufruf der KPÖ zur Bundespräsidentenwahl 2016: Neutralität und Entwicklungschancen für unser Land bewahren

Wer den Nationalismus zurückdrängen will, muss Van der Bellen wählen.

(29.11.2016)

Mirko Messner, Bundessprecher der KPÖ, wiederholt seinen Apell bei der Wahl des Bundespräsidenten am Sonntag Alexander Van der Bellen zu Wählen.

Mirko Messner: „Es geht darum die Chancen zur Entwicklung unseres Landes aufrecht zu halten. Dazu muss die Möglichkeit des offenen, politischen Meinungsstreits möglich bleiben. Mit einem deutschnationalen Reaktionär und seiner Seilschaft zögen Menschen- und Frauenverachtung, Rassismus und weiterer ungehinderter Sozialabbau in die Hofburg ein. Nicht zuletzt steht deren kriegstreiberische Haltung gegen eine zukunftsorientierte Neutralitätspolitik unseres Landes.

Wir sollten es ernstnehmen, wenn Hofer ankündigt man werde sich wundern, was unter einem blauen Bundespräsidenten alles möglich sein wird. Er will also das autoritäre Potential des Präsidentenamtes ausreizen, das ihm die Möglichkeit gibt, ein Parlament auszuhebeln, das ihm – und seiner FPÖ – politisch nicht entspricht. Diese Gelegenheit soll er nicht bekommen. Egal, ob einem oder einer Van der Bellen politisch sympathisch ist oder nicht: bei der kommenden Wahlwiederholung gibt es zu einer Stimme für ihn keine Alternative. Wer nicht zur Wahl geht oder weiß wählt, stärkt das reaktionäre Lager in Österreich, hilft es salonfähig zu machen. Wer Hofer verhindern will, muss – einmal mehr – seinen Konkurrenten wählen.“