Der Tudeh Partei gebührt die Anerkennung und Solidarität aller Fortschrittskräfte in der Welt

(6.7.2020)

Grussbotschaft der KPÖ an Tudeh Partei anlässlich des hundertsten Jahrestages der Gründung der Kommunistischen Partei Irans

Werte Genossen, werte Genossinnen

Wir grüßen im Namen des Bundesvorstands der KPÖ unsere GenossInnen der Tudeh Partei anlässlich des hundertsten Jahrestages der Gründung der KP Irans.

Wie auch in Österreich und vielen anderen Ländern schlossen sich die fortschrittlichsten Kräfte der Arbeiterbewegung, beflügelt durch den Sieg der russischen Oktoberrevolution, auch im Iran in einer kommunistischen Partei auf marxistischer Grundlage zusammen. Sie waren die Vorkämpfer gegen kolonialistische und imperialistische Unterdrückung und brachten in diesen Kämpfen große Opfer.

Der Tudeh Partei, die den Kampf der KP Iran unter den heutigen schwierigen Bedingungen fortsetzt, gebührt die Anerkennung und Solidarität aller Fortschrittskräfte in der Welt.

Wir wünschen und hoffen, dass es eurer Partei und und dem Iranischen Volk gelingt, die theokratische Diktatur zu überwinden, den Einfluss der imperialistischen Mächte in der Region zurückzudrängen, Demokratie und nationale Selbstbestimmung zu erkämpfen und Wege zu einer sozialistischen Entwicklung zu eröffnen.

Bitte übermittelt die Solidarität unserer Partei allen Mitgliedern, Kämpern und Freunden der Tudeh Partei im Iran, in allen Ländern und insbesondere auch in Österreich.

Dr. Mirko Messner, Bundessprecher der KPÖ.