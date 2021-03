Wir streiken gemeinsam: #Freeabortionworldwide

(8.3.2021)

Die Partei der Europäischen Linken (EL), deren Mitglied wir sind, ruft zur Solidarität mit dem Frauenstreik (Strajk Kobiet) in Polen auf. Die EL lädt alle linken Parteien, Politiker_innen, Gewerkschaften und Feminist_innen ein, sich um den 8. März an dem digitalen Protest zu beteiligen. Gefordert wird der freie, kostenlose und sichere Zugang für Frauen zu Schwangerschaf­tsabbrüchen in Polen wie auch weltweit.

Vorlagen für Schilder, um ein Foto der Solidaritätsbe­kundung für Soziale Medien zu machen, finden sich unter hier auf der Website der Europäischen Linken. Markiere/tagge die Europäische Linke und Veröffentliche dein Selfie zusammen mit dem Hashtag #FreeAbortion­WorldWide, um die Kampagne “A Woman’s Right to Choose – Women’s Right to Safe Abortion” zu unterstützen.