Heraus zum 1. Mai!

(30.4.2019)

Es gilt gegen die rechte Wende in Europa, es gilt gegen Kurz, Strache, Orban, Le Pen, AfD und andere Hetzer aufzustehen – auch am 1. Mai

Und es gilt tagtäglich für einen radikalen Systemwechsel einzutreten, denn heute gilt mehr denn je der Ausspruch von Erich Fried: „Wer will dass / die Welt so bleibt / wie sie ist / der will / nicht / dass sie / bleibt“.

Die Mai-Kundgebungen mit der KPÖ:

Bregenz: Bündnis-Demo,

15:00 Uhr, Bahnhofsvorplat­z/Skater Park

Graz: 1. Mai Demonstration „Weil wir etwas ändern können!“,

10:00 Uhr, Südtirolerplatz zum Eisernen Tor

https://www.kpoe-steiermark.at/…n-graz.phtml

Innsbruck: 1. Mai-Demonstration – „Für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Ausbeutung!“,

11:30 Uhr Landhausplatz,

https://www.facebook.com/…33672128281/

Linz: Mayday2019 – Der Alternative 1.Mai Demonstration „Unsere Solidarität kennt keine Grenzen!“,

11:00 Uhr, Schillerpark

https://maydaylinz.at/

Salzburg Stadt: Demo zum 1. Mai „Gegen Wohnungsnot, Klimakrise und Sozialkürzungen“

11:00 Uhr beim Hauptbahnhof (Vorplatz)

https://kpoeplus-sbg.at/…6/demo-1mai/

Wien: 1. Mai 2019 Demonstration „Aufstehen und Widersetzen“,

10:15 Uhr Albertinaplatz,

http://wien.kpoe.at/…425121045163