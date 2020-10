v.l.n.r.: Erkinger, Stingl, Höllisch, Tamas, Jonischkeit v.l.n.r.: Erkinger, Stingl, Höllisch, Tamas, Jonischkeit

GLB-Bundeskonferenz wählte neuen Vorsitzenden

(19.10.2020)

Mit Teilnehmer*innen aus acht Bundesländern und Ehrengästen von KPÖ, Zentralverband der Pensionist*innen und des kurdischen Arbeitervereins DIDF fand am 17. Oktober 2020 in der ÖGB-Zentrale in Wien die fällige Bundeskonferenz der Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) statt.

Der scheidende Bundesvorsitzende Josef Stingl zog dabei eine positive Bilanz seines zehnjährigen Vorsitzes. Bei den Neuwahlen wurde Georg Erkinger (38) – GLB-Landessekretär und Arbeiterkammerrat in der Steiermark – als neuer Bundesvorsitzender gewählt.

