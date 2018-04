Appellübergabe 2017 Appellübergabe 2017

Kundgebung gegen die Veranstaltung des »Bleiburger Ehrenzugs«

(27.4.2018)

Am 12. Mai um 11 Uhr auf dem Hauptplatz in Bleiburg/Pliberk: Kundgebung der »Initiative gegen Ustaša- & Nazi-Treffen in Kärnten/Koroška« gegen die Veranstaltung des »Bleiburger Ehrenzugs« am Loibacher Feld.

Unterstützt wird die Initiative von 22 Organisationen, deren Appell bereits im Vorjahr an Landeshauptmann Peter Kaiser, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka übergeben wurde. Nachdem die Antworten unbefriedigend ausgefallen sind und seitens des Innenministeriums nichts gegen das Treffen unternommen worden ist, hat die Initiative seither ca. 300 Unterschriften von Einzelpersonen gesammelt sowie unlängst eine Online-Petition gestartet mit der Forderung an den Innenminister, im Sinne der antifaschistischen Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag tätig zu werden. Die Online-Petition hat in wenigen Tagen bereits die 1000er-Marke weit überschritten.

Auf der Kundgebung am 12. Mai wird die Einhaltung des verfassungsmäßigen Verbots nationalsozia­listischer Wiederbetätigung eingefordert. Die Kundgebung ist darüber hinaus ein weiterer Schritt zur Europäisierung der Forderung nach Unterbindung von Aktivitäten, die den Nationalsozialismus bzw. die Kriegsgegner der Anti-Hitler-Koalition verherrlichen, so wie es auf dem Loibacher Feld durch den »Bleiburger Ehrenzug« Jahr für Jahr geschieht; indem sie untätig bleiben, missachten die österreichischen Behörden die UNO-Resolution 67/154 vom 20. 12. 2012, wonach Staaten, die nicht wirksam gegen diese Praktiken vorgehen, gegen die Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verstoßen. Aufgrund dieser Untätigkeit konnte das Treffen im Andenken an den faschistischen NDH-Staat bzw. seine bewaffneten Einheiten mittlerweile zum größten Neonazitreffen in Europa werden.

Bei der Kundgebung sprechen Rednerinnen und Redner des Dokumentation­sarchivs des österreichischen Widerstands, antifaschistischer Widerstandsve­reinigungen aus Slowenien, Kroatien und Italien, der GUE-Fraktion im EU-Parlament und andere. Die Bergarbeiter-Blaskapelle aus Laško wird die Kundgebung mit Widerstandsliedern begleiten. Nach der Kundgebung gibt es die Möglichkeit, an einem geführten Ausflug zu einer Gedenkstätte des slowenischen Widerstands in Südkärnten teilzunehmen.

