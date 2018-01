Affäre Landbauer und der Jubel von Strache und Landbauer für die rechtsextreme „Aula“

Von: - (29.1.2018)

SOS Mitmensch weist die Verleugnung von Antisemitismus durch FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer entschieden zurück. Landbauer hatte behauptet, in dem von ihm und seinem Parteiobmann Strache hofierten rechtsextremen Magazin „Aula“ komme kein Antisemitismus vor. Dabei genüge ein kurzer Blick in das Magazin, um zu sehen, dass sich Antisemitismus und antisemitische Verschwörungsthe­orien wie ein roter Faden durch dieses Blatt ziehen, so SOS Mitmensch.

Hier die gesamte Analyse von SOS-Mitmensch