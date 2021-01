Jetzt Black Voices Volksbegehren unterschreiben!

(25.1.2021)

Jetzt das Black Voices Volksbegehren mit einer Unterschrift unterstützen – in Amtshäusern, Magistraten oder Gemeindeämtern eures Wohnortes. Aber auch ganz einfach von zu Hause aus mit HandySignatur!

Das Volksbegehren hat zum Ziel, Verbesserungen für alle Black, Indigenous and People of Colour (BIPOC) zu erreichen. Es ist das erste große #AntiRassismus-Volksbegehren in Österreich!

Nähere Infos auf: www.blackvoices.at

Ziel sind mehr als 100.000 Unter­stützer_innen! Also informiert auch eure Freund_innen über die wichtigen Anliegen des Volksbegehrens.